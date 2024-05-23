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23 мая, 17:28

Происшествия

Женщина выжила после наезда поезда в Ярославле

Фото: 123RF/rudenkotaras

Женщина выжила после наезда электровоза в Ярославле, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По данным ведомства, инцидент произошел 23 мая у станции Молот. В МВД отметили, что 35-летняя женщина шла вдоль железнодорожных путей с включенным на громкую связь телефоном и не услышала приближающийся поезд, хотя машинист подавал сигналы. В результате избежать столкновения не удалось.

В МВД добавили, что женщину после наезда поезда госпитализировали. Однако сведений о характере травмирования не сообщается. Сейчас транспортная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что электричка Москва – Пушкино насмерть сбила мужчину 1988 года рождения на станции Тайнинская Ярославского направления МЖД. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента.

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