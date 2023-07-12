Два человека попали под электричку на станции МЖД Лосиноостровская

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Электричка, которая выполняла маршрут Мытищи – Москва, сбила двух человек на станции Лосиноостровская, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

Инцидент произошел 12 июля в 12:36. В результате происшествия травмы получили два человека. В пресс-службе отметили, что они нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

"На движение других поездов ситуация не повлияла", – говорится в сообщении.

Перевозчик призвал постоянно соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожных станциях.

Ранее сообщалось, что трое подростков попали под поезд на станции Тульская Павелецкого направления Московской железной дороги. По данным МЖД, молодые люди нарушили правила безопасности нахождения на железной дороге, переходили пути перед приближающимся поездом.