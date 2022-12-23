Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Электричка сбила двоих мужчин на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Происшествие случилось около 18:30 на 18-м километре перегона Ухтомская – Косино.

В результате попадания двух человек под поезд Ипподром – Москва погиб один человек 2000 года рождения. Второго пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Московской области три человека попали под поезд. В результате погибла одна женщина. Инцидент произошел накануне на перегоне между станциями Шатура и Кривандино Казанского направления МЖД.



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