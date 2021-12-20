СК начал проверку после гибели мужчины под колесами поезда Москва – Петербург

Фото: depositphotos/irinabal18

Следственный комитет начал проверку после гибели мужчины под колесами поезда "Сапсан", который следовал из столицы в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую.

"По предварительным данным, 19 декабря в 16:50 на станции Межево высокоскоростным электропоездом сообщением Москва – Санкт-Петербург смертельно травмирован мужчина", – рассказала она.

Специалистам Северного следственного отдела на транспорте предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего.

В середине ноября электричка сбила двух человек в районе станции Электрозаводская Рязанского направления МЖД. Мужчину госпитализировали, женщина скончалась на месте.

