Попавший под поезд на станции Нижегородская погиб – МВД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезд насмерть сбил мужчину на станции Нижегородская Горьковского направления МЖД. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

По предварительным данным, причиной смерти стало несоблюдение горожанином правил безопасности на железной дороге. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, они устанавливают причины случившегося.

Ранее сообщалось, что на платформе Нижегородская Горьковского направления МЖД человек попал под поезд, из-за чего были задержаны электрички в сторону центра.