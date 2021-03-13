Мужчина погиб под колесами электрички около станции Андроновка

Фото: Максим Мишин/портал мэра и правительства Москвы

У станции Андроновка Казанского направления Московской железной дороги под колесами поезда погиб мужчина. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителей управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел днем 13 марта в районе железнодорожной станции Андроновка Казанского направления МЖД. Электричкой сообщением Москва – Голутвин был смертельно травмирован житель столицы 1955 года рождения.

"По предварительной информации, мужчина переходил ж/д пути в неустановленном месте", – заявили в пресс-службе ведомства. На место прибыла транспортная полиция, начата проверка.

Ранее подросток погиб под колесами электрички около ж/д платформы Лось.