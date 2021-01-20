Мужчина госпитализирован после травмирования поездом у станции Тимирязевская

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На станции Тимирязевская Савеловского направления Московской железной дороги электричка травмировала мужчину. Пострадавший был доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"Мужчина 1983 года рождения был травмирован электропоездом сообщением Одинцово – Лобня. Его госпитализировали в ГКБ", – говорится в сообщении.

В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о помощнике машиниста электрички, который был задержан в Москве по делу о гибели пассажира, которого зажало дверьми поезда.