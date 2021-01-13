Помощника машиниста электрички задержали из-за гибели человека на ж/д станции

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Помощник машиниста электрички задержан в Москве по делу о гибели пассажира, которого зажало дверьми поезда. Об этом рассказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Уточняется, что задержанный работал в моторвагонном депо "Крюково".

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта")", – приводит ТАСС слова Марковской.

Она добавила, что мужчине вскоре предъявят обвинение. После этого следователь будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения.

Трагедия произошла 11 января в электричке сообщением Конаково – Москва. Отправляясь от станции "Березки дачные", подозреваемый не заметил, как двери поезда зажали пассажира. В результате его протащило по платформе, после чего мужчина скончался на месте.

11 января на станции метро "Бабушкинская" ребенок упал на рельсы. Машинисту удалось вовремя среагировать и остановить состав.