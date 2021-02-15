Подросток погиб под колесами электрички около ж/д платформы Лось

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подросток погиб под колесами электропоезда недалеко от железнодорожной станции Лось. Об этом ТАСС заявили представители транспортной полиции по ЦФО.

"В районе станции Лось Ярославского направления электропоездом сообщением Фрязино – Москва смертельно травмирована девушка 2006 года рождения", – уточнили в пресс-службе.

На место происшествия прибыли полицейские, начата проверка.

Ранее мужчина был госпитализирован после травмирования поездом у станции Тимирязевская. Его доставили в ГКБ.