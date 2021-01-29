Машинист применил экстренное торможение на станции "Сухаревская" из-за человека на путях

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

У станции метро "Сухаревская" машинист электропоезда применил экстренное торможение из-за человека на путях. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"После данного инцидента движение поездов на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажир был оперативно поднят на платформу.

Ранее на станции Тимирязевская Савеловского направления Московской железной дороги электричка травмировала мужчину. Пострадавший был доставлен в больницу.