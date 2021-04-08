Человек попал под поезд на платформе Нижегородская в Москве

19:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
На платформе Нижегородская Горьковского направления МЖД человек попал под поезд, из-за чего были задержаны электрички в сторону центра. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.
Уточняется, что инцидент произошел в 18:29.
"На период оказания медицинской помощи в пути задержаны пригородные поезда в сторону Москвы", – рассказали в пресс-службе МЖД.
На данный момент магистраль принимает все необходимые меры для сокращения опоздания составов, а также призывает пешеходов соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге.
Ранее сообщалось, что на станции метро "Красносельская" мужчина спас девушку, упавшую на рельсы. Он спрыгнул вниз, не задевая контактного рельса, и помог упавшей подняться. А затем провел ее к началу платформы – там находится единственное место, где можно безопасно подняться с путей.
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