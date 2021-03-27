Проверка организована после гибели мужчины и женщины у ж/д станции "Покровское"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В результате гибели мужчины и женщины на платформе станции "Покровское" Курского направления МЖД и гибели подростка на крыше электрички сообщением Чехов – Царицыно в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре организовали проверку, передает пресс-служба ведомства.

Один из инцидентов произошел утром 27 марта на станции "Покровское".

"Электропоездом сообщением Подольск – Нахабино на станции "Покровское" травмированы трое граждан, которые пытались подняться на платформу и не слышали приближающийся поезд. Мужчина и женщина погибли на месте, третьему пострадавшему медицинская помощь не потребовалась", – говорится в сообщении.

Еще одно происшествие случилось накануне вечером. На крыше электропоезда сообщением Чехов – Царицыно между первым и вторым вагонами были травмированы два подростка.

"Один из них от удара током получил травму несовместимую с жизнью, другой от госпитализации отказался", – уточняется в материале.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования при наличии оснований.

Ранее у станции Андроновка Казанского направления Московской железной дороги под колесами поезда погиб мужчина.

