Проверка организована после гибели мужчины и женщины у ж/д станции "Покровское"

12:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В результате гибели мужчины и женщины на платформе станции "Покровское" Курского направления МЖД и гибели подростка на крыше электрички сообщением Чехов – Царицыно в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре организовали проверку, передает пресс-служба ведомства.
Один из инцидентов произошел утром 27 марта на станции "Покровское".
"Электропоездом сообщением Подольск – Нахабино на станции "Покровское" травмированы трое граждан, которые пытались подняться на платформу и не слышали приближающийся поезд. Мужчина и женщина погибли на месте, третьему пострадавшему медицинская помощь не потребовалась", – говорится в сообщении.
Еще одно происшествие случилось накануне вечером. На крыше электропоезда сообщением Чехов – Царицыно между первым и вторым вагонами были травмированы два подростка.
"Один из них от удара током получил травму несовместимую с жизнью, другой от госпитализации отказался", – уточняется в материале.
По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования при наличии оснований.
Ранее у станции Андроновка Казанского направления Московской железной дороги под колесами поезда погиб мужчина.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: