Женщина с младенцем погибли под колесами электрички в Подмосковье

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Женщина с грудным ребенком попала под колеса электрички в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 27 мая на перегоне станции "63 км – Шевлягино".

"По предварительным данным, <...> женщина 1985 года рождения, держа на руках своего грудного ребенка, умышленно ступила в железнодорожную колею <...> перед приближающимся электропоездом сообщением "Черусти – Москва", – говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что машинист подавал оповестительные сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Причины трагедии в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что поезд сбил 14-летнего подростка на железнодорожной станции во Владивостоке. Ребенка госпитализировали. По данным МВД, инцидент произошел из-за того, что подросток нарушил меры личной безопасности на объекте железнодорожного транспорта.