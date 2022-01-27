Мужчина погиб под колесами электрички на Казанском направлении МЖД

27 января, 23:10
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мужчина погиб под колесами электрички на станции Удельная Казанского направления Московской железной дороги. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
По данным полиции, погибшим оказался 45-летний мужчина. Его сбил поезд, следовавший по маршруту Ипподром – Москва.
"На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции и следователи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", – сообщили в пресс-службе.
Как уточнила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, по факту случившегося начата доследственная проверка.
"Следователями организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – отметила она.
Ранее сообщалось, что на Казанском направлении МЖД задерживались поезда в сторону Москвы. Причиной стал человек на путях.
На Казанском направлении МЖД задерживаются поезда из-за человека на путях
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