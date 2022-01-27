Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

17:52

Поезда задерживаются на Казанском направлении МЖД

транспорт

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На Казанском направлении МЖД задерживаются поезда в сторону Москвы из-за человека на путях. Об этом сообщает ЦППК в своем официальном аккаунте в Twitter.

"На Казанском направлении задержаны несколько поездов в сторону Москвы из-за человека на станции Удельная. На место вызвана бригада спасателей", – говорится в публикации.

На время ожидания экстренных служб временно приостановлено движение по одному из путей, часть поездов переведена на другой путь, остальные же проследуют после оказания помощи пострадавшему.

Ранее стало известно, что расписание некоторых электричек Ярославского направления МЖД изменится в феврале. Это связано с модернизацией объектов энергообеспечения на станции Щелково.

На Казанском направлении МЖД задерживаются поезда из-за человека на путях

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать