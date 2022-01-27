Поезда задерживаются на Казанском направлении МЖД

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На Казанском направлении МЖД задерживаются поезда в сторону Москвы из-за человека на путях. Об этом сообщает ЦППК в своем официальном аккаунте в Twitter.

"На Казанском направлении задержаны несколько поездов в сторону Москвы из-за человека на станции Удельная. На место вызвана бригада спасателей", – говорится в публикации.

На время ожидания экстренных служб временно приостановлено движение по одному из путей, часть поездов переведена на другой путь, остальные же проследуют после оказания помощи пострадавшему.

Ранее стало известно, что расписание некоторых электричек Ярославского направления МЖД изменится в феврале. Это связано с модернизацией объектов энергообеспечения на станции Щелково.