Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Расписание некоторых электричек Ярославского направления Московской железной дороги изменится в феврале. Об этом сообщается на сайте МЖД.

Изменения связаны с модернизацией объектов энергообеспечения на станции Щелково.

Так, с 1 по 7 февраля и с 11 по 17 февраля с 00:05 до 05:30, а также с 7 по 10 февраля и с 17 по 27 февраля с 22:30 до 02:30 время отправления и прибытия изменится у электричек, курсирующих между Москвой и станциями Монино, Щелково и Пушкино.

Кроме того, из расписания с 7 по 9 февраля и с 17 по 27 февраля был выведен электропоезд № 7286 отправлением из Москвы в Монино в 22:30.

"МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", – говорится в сообщении.

Накануне некоторые электрички задерживались на Казанском, Ярославском и Савеловском направлениях Московской железной дороги (МЖД). Причинами стали технические неполадки и работа правоохранительных органов на станции Москва-Пассажирская-Ярославская.

