Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Поезда задерживаются на Казанском направлении МЖД Московской железной дороги. В пресс-службе магистрали заявили, что причина задержки – тепловоз, вынужденно остановившийся на путях.
"В настоящее время из-за вынужденной остановки в 13:50 тепловоза на станции Виноградово Казанского направления в пути задерживаются по три пригородных поезда дальних маршрутов в сторону Москвы и области. Время отставания от графика составляет от 40 до 55 минут", – говорится в релизе пресс-службы.
Представители магистрали сообщили, что тепловоз убран с пути, и железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов.
"Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", – добавили в МЖД.
Ранее поезда задерживались на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД. Движение в сторону области было временно приостановлено в связи с техническими неполадками.
Также задерживались поезда на Казанском направлении МЖД. Причиной стала остановка состава перед Казанским вокзалом. Позднее его убрал вспомогательный локомотив.
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