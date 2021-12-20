На МЖД опаздывают 20 электричек в сторону Москвы и области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На Московской железной дороге опаздывают 20 электричек, следующих в Москву и область из-за того, что неизвестные похитили регулятор стрелочного перевода на станции Дрезна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"10 электричек в область, а также 10 в сторону Москвы опаздывают по времени до 40 минут", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент движение регулируют вручную, специалисты устанавливают новый регулятор.

Ранее поезда задерживались на МЦД-1 и Белорусском направлении МЖД в сторону Лобни и Одинцова. Это было связано с остановкой состава по техническим причинам.