График движения аэроэкспрессов в Шереметьево изменится с 12 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

С 12 декабря изменится график движения аэроэкспрессов в Шереметьево. В частности, увеличится время их работы. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Во время действия реверсивного режима часть поездов компании продолжит "сквозное" движение от Одинцова до Шереметьево, в то время как другая часть рейсов будет отправляться в аэропорт только с Белорусского вокзала", – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что с Савеловской, Окружной и Белорусского вокзала аэроэкспрессы в аэропорт будут отправляться каждые 30–40 минут. А из Одинцова и станций на участке до Белорусского вокзала – каждые 70 минут. Общее время в пути при этом не изменится.

Еще одним важным изменением в режиме работы аэроэкспрессов станет увеличение рабочих часов. Так, поехать в аэропорт с Белорусского вокзала будет возможно с 05:15 до 00:30. Из аэропорта аэроэкспрессы начнут ходить с 04:43. Последний поезд будет отправляться в 00:03.

Одно из изменений касается платформы прибытия и отправления аэроэкспрессов на Белорусском вокзале.

"Все поезда компании – как в сторону аэропорта, так и из аэропорта – снова будут останавливаться на ближайшем к терминалу "Аэроэкспресс" 12-м пути, наиболее удобном для пассажиров с багажом", – добавили в пресс-службе.

Корректировки также позволят пассажирам, прибывающим из Шереметьево, быстро выйти в город в сторону площади Тверская Застава и пересесть на метро или общественный транспорт.

Новое расписание аэроэкспрессов уже доступно на сайте перевозчика, а также в мобильном приложении компании. Уточнить информацию можно и по телефонам горячей линии 8 (800) 700-33-77, 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы).

Пассажиров призвали внимательно ознакомиться с новым расписанием, чтобы заблаговременно прибывать в терминалы компании.

Ранее "Аэроэкспресс" провел акцию "Черная пятница". С 25 по 28 ноября пассажиры могли приобрести билеты на поезда компании со скидкой 30%. В частности, билеты по тарифу "туда – обратно" стоили 490 рублей вместо 750. А цена одной поездки составила 245 рублей.

