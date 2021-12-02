РЖД запустят более 500 дополнительных поездов в новогодние праздники

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"
Компания "Российские железные дороги" (РЖД) добавит в расписание более 500 дополнительных поездов дальнего следования в период с 24 декабря до 9 января. Об этом сообщается на сайте РЖД.
Отмечается, что такая мера направлена на удовлетворение спроса на поездки по России, который традиционно повышается в преддверии Нового года.
"Они (поезда. – Прим. ред.) будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам, связывающим Москву, Санкт-Петербург и крупнейшие региональные центры", – говорится в релизе.
В компании ожидают, что пик спроса придется на 29–30 декабря и 8–9 января.
Ранее РЖД представили новогодний проект "Поезд Деда Мороза" – передвижную резиденцию зимнего волшебника. Она представляет собой празднично оформленный поезд, в котором есть приемная Деда Мороза, вагон-ресторан и сувенирная лавка.
5 декабря состав отправится из Великого Устюга и за 41 день проедет с остановками более чем в 30 городах страны.
В РЖД представили "Поезд Деда Мороза"
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