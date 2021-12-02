Расписание электричек Горьковского и Курского направлений МЖД изменится в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В начале декабря изменится расписание электричек Горьковского и Курского направлений Московской железной дороги (МЖД). Об этом рассказали в пресс-службе магистрали.
Так, 5 декабря с 00:30 до 16:30 корректировки в графике произойдут из-за модернизации объектов энергообеспечения на участке Реутово – Балашиха Горьковского направления МЖД.
Отмечается, что у некоторых поездов изменится время прибытия и отправления, а также количество остановок на маршруте.
Ряд поездов, курсирующих между Курским вокзалом и станциями Нижегородская, Балашиха, Железнодорожная и Купавна, по маршруту не пойдут. А несколько электричек, следующих до Балашихи, будут курсировать вместо этого до Железнодорожной.
В пресс-службе отметили, что в ночь на 5 и 6 декабря с 00:00 до 06:30 рабочие займутся укладкой стрелочного перевода на станции Серпухов. В связи с этим несколько поездов Курского направления проследуют по укороченному маршруту.
МЖД призывает пассажиров с пониманием отнестись к корректировкам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".
Ранее сообщалось, что с 25 ноября по 8 декабря на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях МЖД изменено расписание поездов. Причиной для корректировок в графике стало обновление инфраструктуры и строительство станции Марьина Роща.
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