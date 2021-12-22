На МЦД-2 и Рижском направлении МЖД задерживаются поезда

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Движение поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) и Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону области было временно приостановлено в связи с техническими неполадками. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На МЦД-2 и Рижском направлении приостановлено движение в сторону области на перегоне Тушинская – Павшино из-за временного отсутствия напряжения в контактной сети", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему моменту движение на данном участке удалось восстановить. Специалисты МЖД вводят в график задержанные поезда.

Ранее пригородные поезда задерживались на Казанском направлении МЖД. Причиной стала остановка состава перед Казанским вокзалом. Позднее его убрал вспомогательный локомотив.