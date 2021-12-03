В ЦППК рассказали, каких животных перевозили пассажиры в 2021 году

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
С января по ноябрь 2021 года пассажиры электричек перевезли почти 330 тысяч питомцев. Об этом рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Больше всего с домашними животными ездили на поездах Ярославского, Казанского и Курского направлений МЖД. На них перевезли примерно 60, 58 и 41,2 тысячи питомцев соответственно.
"Лидерами по перевозкам традиционно являются собаки и кошки. Однако на поездах ЦППК перевозили и необычных "пассажиров", – говорится в сообщении.
Так, прокатиться на поезде смогли рыбы-петушки в небольшом аквариуме, котята-чемпионы породы сфинкс и ручная ворона.
Уточняется, что во время поездок все животные находились в специальных клетках или переносках. В ЦППК напомнили, что для провоза питомца необходимо приобретать отдельный билет, при этом на собак-поводырей данное требование не распространяется.
Ранее в столичном аэропорту Домодедово прошла акция "Подготовь друга к полету". В ходе нее пассажиры проконсультировались с зоопсихологом, погладили собак из приюта и сняли напряжение перед путешествием. Специалист рассказал о том, как подготовить своего питомца к перелету на самолете.
В столичном метро засняли необычного пассажира
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