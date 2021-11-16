В столичном метро выпустили карту "Тройка" с изображением площадок для собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице выпустили лимитированную карту "Тройка", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Транспортная карта посвящена созданию в столице пилотных площадок нового типа для собак. Карта вышла тиражом 10 тысяч экземпляров. Купить ее можно в кассах Кольцевой линии Московского метрополитена и на станциях внутри нее.

Главным героем карты стал пес по кличке Буся, который живет в центре реабилитации животных. В сентябре 2021 года в Можайском и Лосиноостровском районах, а также в Ясеневе и Северном Медведкове открылись четыре собачьи площадки нового типа.

Площадка в Северном Медведкове стала первым в столице парком для питомцев. Его площадь составляет 2,92 тысячи квадратных метров. Он построен в границах старой площадки, которую использовали кинологи для подготовки собак к международным соревнованиям.

При проектировании территорию разделили на отдельные функциональные зоны, чтобы было удобно и профессионалам, и любителям. Появилась тренировочная и большая выгульная зоны с отдельными входами, места для отдыха владельцев животных, тренерская, боксы для собак и даже склад для кинологического инвентаря.

Концепцию современных мини-парков для прогулок с животными разрабатывали специалисты и местные жители, благодаря чему удалось продумать инфраструктуру и учесть мнения как владельцев собак, так и жителей, у которых их нет.

Пилотный проект "Питомцы в Москве" реализуется в рамках программы "Мой район".

Ранее в кассах столичного метро появились тематические карты "Тройка", посвященные 200-летию русского писателя и философа Федора Достоевского. Приобрести тематический проездной можно в кассах на станциях, расположенных в пределах Кольцевой линии.

