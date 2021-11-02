"Тройки" в честь 75-летия российского хоккея появились в кассах метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В кассах метро Москвы появились тематические "Тройки" в честь 75-летия российского хоккея. Проездные были созданы совместно с Федерацией хоккея России, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"С карт на вас будут смотреть легенды советского хоккея: армеец Владислав Третьяк, спартаковец Александр Якушев и динамовец Александр Мальцев, чемпионы мира и Олимпийских игр в составе сборной СССР", – говорится в сообщении.

Приобрести лимитированную "Тройку" можно на станциях метро "Автозаводская", "Динамо", "ЦСКА", "Пушкинская", "Комсомольская" и "Спортивная".

Ранее сообщалось, что в столичном метро в продаже появились тематические "Тройки", выпущенные в честь 170-летия железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой. Тираж составил 10 тысяч экземпляров.

