"Тройки" в честь 75-летия российского хоккея появились в кассах метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В кассах метро Москвы появились тематические "Тройки" в честь 75-летия российского хоккея. Проездные были созданы совместно с Федерацией хоккея России, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"С карт на вас будут смотреть легенды советского хоккея: армеец Владислав Третьяк, спартаковец Александр Якушев и динамовец Александр Мальцев, чемпионы мира и Олимпийских игр в составе сборной СССР", – говорится в сообщении.
Приобрести лимитированную "Тройку" можно на станциях метро "Автозаводская", "Динамо", "ЦСКА", "Пушкинская", "Комсомольская" и "Спортивная".
Ранее сообщалось, что в столичном метро в продаже появились тематические "Тройки", выпущенные в честь 170-летия железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой. Тираж составил 10 тысяч экземпляров.
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