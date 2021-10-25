Музей Транспорта Москвы представил ограниченную серию карт "Тройка"

Фото: transport.mos.ru
Музей Транспорта Москвы объявил о запуске ограниченной серии карт "Тройка", посвященных будущим экспонатам. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Директор музея Оксана Бондаренко сообщила, что главное здание будет закрыто на реставрацию.
"Какие объекты из нашей коллекции станут частью постоянной экспозиции, посетители и любители транспорта смогут воочию узнать пару лет спустя. Чтобы приоткрыть завесу уже сейчас, мы запускаем серию лимитированных карт "Тройка", посвященную экспонатам коллекции музея, нашедшим свое место в постоянной экспозиции", – рассказала руководитель учреждения.
Первая транспортная карта посвящена гаражу Мельникова на Новорязанской улице. В 2023 году здесь откроется основная экспозиция Музея Транспорта.
Тираж данного проездного составляет 7 500 экземпляров. Приобрести карту из ограниченной коллекции можно в сувенирных магазинах музея на Северном речном вокзале и в павильоне "Транспорт СССР".
В начале октября стало известно о тестовом запуске транспортной карты "Тройка" в Карелии. По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, проездной может стать общероссийским платежным средством на транспорте.
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