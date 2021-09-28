В Москве выпустили "Тройку" в честь зеленых облигаций

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В столице выпустили проездную карту "Тройка" в честь зеленых облигаций. Деньги от продажи ценных бумаг идут на строительство метро, обновление старых станций, закупку электробусов, сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.

В департаменте транспорта уточнили, что "Тройка" – экологичный способ оплатить проезд. Благодаря ей выпуск бумажных билетов сократили в 6 раз, что помогло уменьшить вред для окружающей среды, равноценный 2 тысячам деревьев ежегодно.

Как сообщается, в дизайне новой карты есть специальный QR-код, который приведет на лендинг зеленых облигаций.

Тираж выпущенной "Тройки" – 7 тысяч экземпляров. Новую карту можно приобрести в кассах столичной подземки на Кольцевой линии и внутри нее.

Ранее в московском метро начали продавать транспортные карты "Тройка", посвященные Приокско-Террасному заповеднику. В оформлении карты использован легендарный символ заповедника и его главный обитатель – зубр.