В столичном метро начали продавать "Тройки", посвященные Приокско-Террасному заповеднику

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В кассах московского метро начали продавать транспортные карты "Тройка", посвященные Приокско-Террасному заповеднику. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В оформлении карты использован легендарный символ заповедника и его главный обитатель – зубр. Тираж "Тройки" составил 10 тысяч экземпляров.

В пресс-службе уточнили, что карту с новым оформлением можно приобрести в кассах и автоматах на станциях: "Киевская" Арбатско-Покровской линии, "Белорусская" и "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Белорусская", "Комсомольская", "Курская", "Павелецкая", "Киевская" Кольцевой линии, а также "Комсомольская" Сокольнической линии.

Ранее в Москве выпустили лимитированную "Тройку" с героями мультфильмов Норштейна. Серию решили выпустить к 80-летию Юрия Норштейна. Тираж также составил 10 тысяч экземпляров.