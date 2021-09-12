Дептранс Москвы выпустил карту "Тройку" с изображением Александра Невского

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры выпустил карту "Тройку" с изображением Александра Невского, приуроченную к 800-летию со дня рождения князя. Об этом сообщает официальный телеграм-канал департамента.

"В честь 800-летия князя Александра Невского мы запустили тематический поезд, а еще выпустили специальную "Тройку" с изображением Александра Невского", – сказано в сообщении.

Общий тираж тематических карт составляет 10 тысяч экземпляров. "Тройка" с изображением Александра Невского продается в кассах, которые расположены внутри Кольцевой линии столичного метрополитена.

Тематический поезд запустили 9 сентября. Состав будет ходить по Арбатско-Покровской линии до марта 2022 года.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов поздравил москвичей с Днем города и рассказал о новой транспортной карте "Тройка". По его словам, Дептранс в честь 874-го дня рождения Москвы запускает AR-карту в сотрудничестве с Третьяковской галереей.

