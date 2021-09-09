Москвичи смогут получить эксклюзивную "Тройку" от телеканала Москва 24

Фото: Москва 24

Телеканал Москва 24 к своему юбилею выпустил лимитированную серию карты "Тройка" в фирменных цветах. Получить ее сможет любой желающий, кто посетит праздничный концерт 11 сентября в "Зеленом театре" на ВДНХ.

Руководитель службы маркетинга, рекламы и PR "Москва Медиа" Мария Михайлова напомнила, что в этом году телеканалу исполняется 10 лет.

"Мы решили напомнить москвичам, кто круглосуточно в прямом эфире сообщает городские новости, информирует о важных городских событиях, рассказывает о культурной жизни столицы. Кто помогает и приходит на помощь в спорных жизненных ситуациях, развлекает и сообщает в режиме реального времени о погоде и пробках на дорогах. Главное, что Москва 24 – не только площадка для экспериментов, новаторства и творчества, но и живое общение со зрителем", – подчеркнула Михайлова.

На концерте Москвы 24 ко Дню города горожан поздравят скрипач Данила Луковкин и духовая кавер-группа Boom Brass Band. Также на сцене "Зеленого театра" выступят участница шоу "Голос" Агнесса Королева вместе с кавер-группой SOHO, инди-рок-группа "Ундервуд", Митя Фомин, Ваня Дмитриенко и певица Manizha.

Вход на мероприятие бесплатный, но необходима предварительная регистрация на официальном сайте ВДНХ. На концерте будет действовать зона, свободная от COVID-19. При входе необходимо предъявить QR-код и паспорт.