Оживающая картина появилась на карте "Тройка" ко Дню города

Фото: Дептранс Москвы

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов поздравил москвичей с Днем города и рассказал о новой транспортной карте "Тройка".

По его словам, Дептранс в честь 874-го дня рождения Москвы запускает AR-карту в сотрудничестве с Третьяковской галереей.

"На "Тройке" – оживающая картина "Тверской бульвар" знаменитого авангардиста Аристарха Лентулова. Кстати, саму картину можно увидеть в Третьяковке на Крымском валу. День города – особый праздник для всех москвичей. "Тройка" с дополненной реальностью – один из наших подарков жителям города", – сказал Ликсутов.

Ранее сообщалось, что к программе лояльности присоединились более 1,5 миллиона человек. Держатели "Тройки" могут вернуть 3% с каждого пополнения карты или покупки проездного. Полученные бонусы можно использовать для оплаты сотовой связи, проезда в транспорте, приобретения купонов на услуги популярных сервисов, а также обменивать их на скидки до 99% у партнеров программы.

Подробнее об этих и других возможностях можно узнать на официальном сайте программы "Город".