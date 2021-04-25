Москвичам рассказали, как получать скидки и бонусы при использовании карты "Тройка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В программе лояльности "Город", которая начисляет бонусы при использовании транспортной карты "Тройка", зарегистрированы уже более 1,4 миллиона человек. Об этом сообщается на сайте столичного метрополитена.

Уточняется, что при участии в программе бонусы от поездок можно менять на скидки в кафе и ресторанах.

"По программе лояльности "Город" бонусы от поездок по "Тройке" можно менять на скидки в кафе, ресторанах и при доставке еды на дом. Участники программы в марте в среднем сэкономили 25 процентов с каждого заказа. Получается, что каждый четвертый ужин обошелся бесплатно", – сказано в сообщении.

Ознакомиться с полным списком партнеров программы можно на сайте.

"С "Городом" путешествуют уже 1,4 миллиона человек. Подключайтесь и вы (App Store и Google Play)", – отметили в материале.

Ранее сообщалось, что в Московской области с 1 мая стартует программа лояльности по оплате жилищно-коммунальных услуг "Коммунальный бонус". Она предназначена для дисциплинированных онлайн-плательщиков.

