Программа "Коммунальный бонус" стартует в Подмосковье 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Московской области с 1 мая стартует программа лояльности по оплате жилищно-коммунальных услуг "Коммунальный бонус". Она предназначена для дисциплинированных онлайн-плательщиков, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
"Администратором программы является единый региональный расчетный центр МосОблЕИРЦ. Участником программы может стать каждый житель Подмосковья, своевременно и в полном объеме оплачивающий коммунальные платежи через онлайн-сервисы МосОблЕИРЦ: через кнопку моментальной оплаты на сайте мособлеирц.рф или через умную платежку мобильного приложения "МосОблЕИРЦ Онлайн", а также не имеющий задолженности за жилищно-коммунальные услуги за прошлые периоды", – сказано в сообщении.
Данная программа предусматривает скидки, купоны и промокоды на различные товары и услуги. Ознакомиться с полным их перечнем можно на сайте.
Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин отметил, что аналогов в сфере ЖКХ у данной программы в России нет. Кроме того, она носит бессрочный характер. По его словам, в личном кабинете МосОблЕИРЦ на данный момент зарегистрировано более 1,5 миллиона пользователей.
"Уверен, что число зарегистрированных пользователей существенно вырастет, после того как жители о ней узнают, так как "Коммунальный бонус" имеет значительный потенциал. Важно отметить, что оплата через онлайн-ресурсы позволяет на только получать выгоду в виде скидок и бонусов, но также платить за коммуналку без комиссии, что дает дополнительной экономии от 1 тысячи рублей в год", – подчеркнул Хромушин.
Ранее стало известно, что москвичи теперь могут получать индивидуальную статистику по расходу воды в своей квартире. На портале mos.ru в сервисе для передачи показаний счетчиков воды и тепла появились новые возможности.
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