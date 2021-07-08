Более 1,5 млн человек стали участниками программы лояльности для держателей "Тройки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество участников программы лояльности для держателей карт "Тройка" превысило 1,5 миллиона, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в этом году в приложении появилась возможность заказа продуктов с кешбэком и частичной оплатой бонусами, билетов на аэроэкспресс, сервисов каршеринга, путешествий по стране и многое другое.

В материале говорится, что количество операций в рамках программы лояльности с января по июнь уже сравнялось с показателями за весь прошлый год. Так, активные пользователи минимум пять раз в месяц использую накопленные бонусы для скидок и предложений партнеров, а также для пополнения баланса "Тройки" или счета мобильного телефона.

Руководитель мобильного приложения "Город" Никита Нечаев рассказал, что горожане могут экономить и получать уникальные предложения.

"Любой владелец "Тройки" может без проблем воспользоваться предложениями офлайн и онлайн. В среднем в месяц у нас более 100 уникальных акций и эксклюзивных предложений как от международных брендов и больших федеральных партнеров, так и от малого и среднего бизнеса. Количество транзакций у партнеров программы превысило 370 тысяч", – приводятся в сообщении слова Нечаева.

Держатели "Тройки" могут вернуть 3% с каждого пополнения карты или покупки проездного. Подробнее об этих и других возможностях можно узнать в мобильном приложении "Город". Полученные бонусы можно использовать для оплаты сотовой связи, проезда, приобретения купонов на услуги популярных сервисов, а также обменивать бонусы на скидки до 99% у партнеров программы.

Ранее руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов рассказал о планах внедрить транспортную карту "Тройка" более чем в 40 российских регионов. Он отметил, что карта предусматривает удобные тарифы для пассажиров и позволяет наладить легкий контроль за оплатой проезда.

