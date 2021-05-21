"Тройка" заработала в Ярославской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

"Тройка" заработала в тестовом режиме на четырех маршрутах в Ярославской области. Информация об этом появилась в телеграм-канале столичного Дептранса.

После завершения тестовой фазы карта полноценно заработает в области, а жители региона смогут пользоваться всеми возможностями экосистемы.

Глава департамента Максим Ликсутов отметил, что поездки в Ярославскую область популярны среди россиян, а для жителей Московского региона это направление входит в шорт-лист путешествий выходного дня.

"Для экосистемы карты "Тройка" это отличный регион, чтобы показать все свои возможности, например подключение городских сервисов, когда "Тройка" становится универсальным ключом к музеям и достопримечательностям города. Причем таким ключом становится "Тройка" любого региона", – сообщил руководитель Дептранса.

Ранее Ликсутов рассказал о планах внедрить транспортную карту "Тройка" в более 40 российских регионов. Он отметил, что карта предусматривает удобные тарифы для пассажиров и позволяет наладить легкий контроль за оплатой проезда.