Карты "Тройка" с "оживающей" картиной Руссо поступили в продажу в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Выпущенные к дню рождения столичного метро карты "Тройка" с "оживающей" картиной Руссо появились в продаже. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта в телеграм-канале.

"Карты уже можно найти в кассах мосметро на Кольцевой линии и внутри кольца. Тираж ограничен – 10 тысяч", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что на карте есть QR-код, на который нужно навести камеру телефона, чтобы изображение превратилось в 3D-картинку.

"Так прямо в ваших руках затрепещет осенний "Вид моста Севр и холмов Кламар" Анри Руссо, а его бипланы и дирижабль улетят в только им известном направлении", – говорится в сообщении.

Ранее Сергей Собянин рассказал о преимуществах карты "Тройка". По его словам, они заключаются в возможности записать на нее любой тип билета, пересаживаться между всеми видами городского транспорта и оплачивать проезд электронным кошельком. Он отметил, что еще в прошлом году на крупнейшей профильной международной премии Transport Ticketing Global "Тройка" была признана самой умной билетной системой в мире.