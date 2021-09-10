Школьникам и студентам объяснили, как можно использовать карту москвича

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Картой москвича пользуются более 1,2 миллиона столичных школьников и студентов. С ее помощью можно не только оплачивать проезд в городском транспорте, но и брать книги в библиотеках, бесплатно посещать музеи. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Учащиеся школ, колледжей и вузов – это четверть всех держателей карты москвича. Кроме стандартных функций, связанных с проездом и оплатой покупок со скидкой, им доступны дополнительные возможности, которые помогают учиться и открывать для себя город", – уточнил гендиректор ГУП "Московский социальный регистр" Иван Бутурлин.

Использовать карту можно для оплаты льготного проезда в метро, МЦК и наземном транспорте Москвы. А в случае с пригородной или дальней зоной МЦД и электричками учащиеся могут рассчитывать на скидку 50% в течение всего года, кроме лета.

Другой сценарий использования – в качестве пропуска в образовательное учреждение и для покупки еды в столовой. Благодаря этому родители могут отслеживать, когда ребенок пришел в школу и вышел из нее, устанавливать лимиты на покупки и создавать черный список продуктов. Такой возможностью пользуются 15 тысяч школьников и студентов.

Карта москвича позволяет бесплатно посещать свыше 100 городских музеев и галерей в рамках проекта "Музеи – детям". Самые популярные из низ – Дарвиновский музей, Музей космонавтики, музей-заповедник "Коломенское" и Пушкинский музей. Также с помощью карты можно брать книги в библиотеках Москвы, фонды которых насчитывают больше 14 тысяч изданий, и записываться к врачу в информационных киосках поликлиник.

Использовать карту можно и как банковскую. В таком случае ее обслуживание будет бесплатным, а больше 7,5 тысячи магазинов, аптек, кафе и других учреждений города предоставляют различные скидки, 2,8 тысячи из них – специальные предложения для учащихся.

Чтобы получить карту, необходимо подать заявление в разделе "Образование" на портале mos.ru. За детей младше 14 лет сделать это может один из родителей. Для оформления понадобятся паспорт, сведения о регистрации, СНИЛС, полис ОМС и цифровая фотография. Изготовление карты занимает 30 дней.

Ранее в мобильном приложении программы лояльности карты "Тройка" появилась возможность не только копить и обменивать бонусы, но также найти знакомых и обмениваться новостями. Все это можно будет сделать в разделе "Чаты" обновленного приложения "Город".

С помощью новой функции можно написать как знакомому из личных контактов, так и людям, которые находятся рядом. Также есть возможность создавать групповые обсуждения по интересам.

