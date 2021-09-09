Владельцы "Тройки" смогут знакомиться и общаться в приложении "Город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В мобильном приложении программы лояльности карты "Тройка" теперь можно не только копить и обменивать бонусы, но также найти знакомых и обмениваться новостями. Все это можно будет сделать в разделе "Чаты" обновленного приложения "Город".

С помощью новой функции можно написать как знакомому из личных контактов, так и людям, которые находятся рядом. Также есть возможность создавать групповые обсуждения по интересам. Причем специальные чаты будут на каждой станции Московского метрополитена. Они добавляются автоматически (из последних посещенных станций) или самими пользователями.

На данный момент к программе лояльности присоединились более 1,5 миллиона человек. Держатели "Тройки" могут вернуть 3% с каждого пополнения карты или покупки проездного. Полученные бонусы можно использовать для оплаты сотовой связи, проезда в транспорте, приобретения купонов на услуги популярных сервисов, а также обменивать их на скидки до 99% у партнеров программы.

Подробнее об этих и других возможностях можно узнать на официальном сайте программы "Город".