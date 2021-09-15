Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве выпустили лимитированную "Тройку" с героями мультфильмов Норштейна. Об этом сообщает телеграм-канал столичного департамента транспорта.

Серию решили выпустить к 80-летию Юрия Норштейна.

"Вместе с "Москино" мы выпустили новую серию лимитированной "Тройки". В основе дизайна карты – эскизы Франчески Ярбусовой к знаменитым работам мастера: Ежик в тумане, Сказка сказок и других", – говорится в сообщении.

Общий тираж составляет 10 000 экземпляров.



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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что серия состоит из 10 вариантов дизайна, пять из которых запустили в продажу в кассах метро.

Ранее сообщалось о выпуске еще одной тематической "Тройки". Карты посвящены 10-летию столичных центров "Мои документы".