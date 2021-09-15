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Транспорт

08:00

Тематическую "Тройку" выпустили к 10-летию центров "Мои документы"

транспорт

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематические карты "Тройка", посвященные 10-летию столичных центров "Мои документы", поступили в продажу в количестве 10 тысяч экземпляров. Об этом сообщили в пресс-службе центров госуслуг.

"В честь 10-летнего юбилея центры госуслуг выпустили тематические праздничные карты "Тройка". Карты появились в билетных кассах Кольцевой линии, а также станций, расположенных внутри кольца столичного метрополитена", – говорится в сообщении.

Дизайн лимитированной карты был специально разработан к юбилею. Он выполнен в фирменных коралловых цветах с изображением девиза "10 лет рядом с Вами!".

При этом в Дептрансе добавили, что центры госуслуг – это самый удобный сервис для всех, кто хоть раз оформлял документы или получал паспорт.

Центры "Мои документы" отметили 10-летний юбилей 22 августа. Сергей Собянин напомнил, что открытие первого центра сети стало настоящей революцией в сфере госуслуг. С тех пор офисы "Мои документы" появились в каждом районе столицы. Кроме того, в городе функционируют шесть флагманских центров.

Центры "Мои документы" отметили десятилетний юбилей

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