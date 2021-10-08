Транспортную карту "Тройка" запустили в Карелии

11:26
Фото: vk.com/mossobyanin
Карту "Тройка" в тестовом режиме запустили в Карелии. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Она ("Тройка". – Прим. ред.) работает уже в девяти регионах и вполне может стать общероссийской системой оплаты проезда", – отметил мэр.
По словам Собянина, эффект от введения столичного проездного в других регионах заметен на примере Подмосковья и Тулы, откуда ежедневно приезжают тысячи туристов, вынужденные раньше тратить время на покупку бумажных билетов. Мэр подчеркнул, что сегодня "Тройка" – карта городского жителя, у которой, помимо возможности оплатить проезд в общественном транспорте, есть собственная программа лояльности.
Градоначальник также напомнил, что два года подряд на международной премии Transport Ticketing Awards московскую транспортную карту признавали самой умной в мире.
Ранее в кассах столичного метро появились тематические билеты "Единый" с изображением и цитатой русского писателя и мыслителя Льва Толстого. Их тираж составил 400 тысяч штук.
Москвичи показали коллекцию карт "Тройка"
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