Транспортную карту "Тройка" запустили в Карелии

Фото: vk.com/mossobyanin

Карту "Тройка" в тестовом режиме запустили в Карелии. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Она ("Тройка". – Прим. ред.) работает уже в девяти регионах и вполне может стать общероссийской системой оплаты проезда", – отметил мэр.

По словам Собянина, эффект от введения столичного проездного в других регионах заметен на примере Подмосковья и Тулы, откуда ежедневно приезжают тысячи туристов, вынужденные раньше тратить время на покупку бумажных билетов. Мэр подчеркнул, что сегодня "Тройка" – карта городского жителя, у которой, помимо возможности оплатить проезд в общественном транспорте, есть собственная программа лояльности.

Градоначальник также напомнил, что два года подряд на международной премии Transport Ticketing Awards московскую транспортную карту признавали самой умной в мире.

Ранее в кассах столичного метро появились тематические билеты "Единый" с изображением и цитатой русского писателя и мыслителя Льва Толстого. Их тираж составил 400 тысяч штук.

