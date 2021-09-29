Проездные с изображением Льва Толстого появились в кассах столичного метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В кассах столичного метро появились тематические билеты "Единый" с изображением русского писателя и мыслителя Льва Толстого. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.
"Теперь Лев Толстой не только в библиотеке, но и на "Едином" – говорится в публикации.
Также на проездные нанесена цитата писателя: "Доброта побеждает все, а сама непобедима". Ее выбрали вместе с Государственным музеем Л. Н. Толстого.
Тираж билетов составляет 400 тысяч штук. Приобрести их можно во всех кассах и билетных автоматах московской подземки.
В середине сентября в Москве появилась лимитированная "Тройка", посвященная героям мультфильмов Юрия Норштейна, в частности "Ежика в тумане". Тираж проездных составил 10 000 экземпляров.
В Москве выпустили лимитированную "Тройку" с героями мультфильмов Норштейна
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