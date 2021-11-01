Карты "Тройка" к 170-летию магистрали Санкт-Петербург – Москва появились в продаже

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В столичном метро в продаже появились тематические транспортные карты "Тройка", выпущенные в честь 170-летия железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"На первый путь прибывает новая лимитированная "Тройка": мы выпустили ее вместе с Музеем железных дорог России. Повод – 170-летие железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой", – говорится в сообщении.

В Дептрансе напомнили, что дорогу строили 8,5 года. В 1851 году из Санкт-Петербурга по ней был запущен первый царский поезд, который прибыл в Москву через 19 часов. В настоящее время на "Сапсане" можно доехать за четыре часа.

"Дорога дала мощный индустриальный толчок стране, а еще вдохновляла поэтов, писателей и художников", – говорится в сообщении.

Тематическую "Тройку" выпустили тиражом 10 тысяч экземпляров.

Ранее Музей Транспорта Москвы объявил о запуске ограниченной серии транспортных карт, посвященной будущим экспонатам. Так, первая транспортная карта посвящена гаражу Мельникова на Новорязанской улице. В 2023 году здесь откроется основная экспозиция Музея Транспорта. Карта выпущена тиражом 7,5 тысячи экземпляров. Приобрести карту из ограниченной коллекции можно в сувенирных магазинах музея на Северном речном вокзале и в павильоне "Транспорт СССР".

