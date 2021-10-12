Тематические "Тройки" в честь Всемирного дня туризма появились в кассах метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В московском метро можно купить тематическую карту "Тройка", посвященную Всемирному дню туризма. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мостуризма.
"Приобрести ее можно в кассах Кольцевой линии, а также на станциях, расположенных внутри кольца Московского метрополитена, с 12 октября. Карта выпущена тиражом 10 тысяч экземпляров", – говорится в сообщении.
На лимитированных картах нанесен QR-код, по которому можно будет попасть на официальный туристический портал города. Пополнить баланс "Тройки" можно в том числе через сервис Russpass.
Ранее карту "Тройка" в тестовом режиме запустили в Карелии. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Транспортную карту "Тройка" запустили в Карелии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: