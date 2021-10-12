Тематические "Тройки" в честь Всемирного дня туризма появились в кассах метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В московском метро можно купить тематическую карту "Тройка", посвященную Всемирному дню туризма. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мостуризма.

"Приобрести ее можно в кассах Кольцевой линии, а также на станциях, расположенных внутри кольца Московского метрополитена, с 12 октября. Карта выпущена тиражом 10 тысяч экземпляров", – говорится в сообщении.

На лимитированных картах нанесен QR-код, по которому можно будет попасть на официальный туристический портал города. Пополнить баланс "Тройки" можно в том числе через сервис Russpass.

Ранее карту "Тройка" в тестовом режиме запустили в Карелии. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".