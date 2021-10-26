Северный речной вокзал украсит лимитированную карту "Тройка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москвичи определили фотографию, которая украсит лимитированную серию проездной карты "Тройка". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование за фотографию, которая появится на лимитированной серии карты "Тройка". Победило фото Северного речного вокзала. Все снимки сделали жители города", – говорится в сообщении.
На фотографии, которую сделала Анастасия Комарова, запечатлен вечерний вид на Северный речной вокзал, красиво подсвеченный закатным солнцем и огнями. За нее проголосовали 15 860 горожан. Теперь это фото украсит 10 тысяч специальных карт "Тройка", а Анастасия Комарова получит сертификат на 50 тысяч рублей.
По словам руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко, всего москвичи прислали на конкурс 497 фотографий новых достопримечательностей столицы.
"Всем условиям соответствовал 41 снимок. Эти фотографии и попали на итоговое голосование. В нем приняли участие 186 507 человек", – заявил Пищелко.
Ранее Музей Транспорта Москвы объявил о запуске ограниченной серии карт "Тройка", посвященной будущим экспонатам. Директор музея Оксана Бондаренко сообщила, что главное здание будет закрыто на реставрацию.
Первая транспортная карта посвящена гаражу Мельникова на Новорязанской улице. В 2023 году здесь откроется основная экспозиция Музея Транспорта.
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