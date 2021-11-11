"Тройки" в честь 200-летия Достоевского появились в продаже в метро Москвы

Фото: twitter.com/mos_transport

В кассах столичного метро появились тематические карты "Тройка", посвященные 200-летию русского писателя и философа Федора Достоевского. Об этом сообщил Дептранс в Twitter.

"Актуальность поднимаемых в его книгах проблем со временем стала еще острее и очевиднее. Творчество писателя принадлежит к вершинным явлениям духовной культуры человечества", – говорится в публикации.

Приобрести тематический проездной можно в кассах на станциях, расположенных в пределах Кольцевой линии.

Ранее стало известно, что с 14 по 19 ноября сеть кинотеатров "Москино" покажет экранизации произведений Достоевского. Посетители кинотеатров "Космос", "Искра", "Тула", "Спутник", "Сатурн" и "Звезда" смогут посмотреть фильмы "Даун Хаус", "Идиот", "Братья Карамазовы", "Униженные и оскорбленные", "Преступление и наказание" и "Двойник".

