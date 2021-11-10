В кинотеатрах "Москино" покажут экранизации романов Достоевского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сеть кинотеатров "Москино" покажет экранизации произведений Федора Достоевского в период с 14 по 19 ноября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В кинотеатрах "Космос", "Искра", "Тула", "Спутник", "Сатурн" и "Звезда" покажут фильмы "Даун Хаус", "Идиот", "Братья Карамазовы", "Униженные и оскорбленные", "Преступление и наказание" и "Двойник".
Для посещения потребуется предварительная регистрация на официальном сайте "Москино".
Показы приурочены к 200-летию со дня рождения Достоевского (11 ноября).
В помещениях кинотеатров "Москино" обязательно соблюдение социальной дистанции и применение средств индивидуальной защиты. Заполняемость залов ограничена 50 процентами от общего количества мест.
Ранее сообщалось, что Банк России подготовил и выпустил в обращение памятную монету из серебра номиналом 2 рубля, посвященную 200-летнему юбилею писателя Федора Достоевского.
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