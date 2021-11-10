Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

16:39

В кинотеатрах "Москино" покажут экранизации романов Достоевского

досуг город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сеть кинотеатров "Москино" покажет экранизации произведений Федора Достоевского в период с 14 по 19 ноября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В кинотеатрах "Космос", "Искра", "Тула", "Спутник", "Сатурн" и "Звезда" покажут фильмы "Даун Хаус", "Идиот", "Братья Карамазовы", "Униженные и оскорбленные", "Преступление и наказание" и "Двойник".

Для посещения потребуется предварительная регистрация на официальном сайте "Москино".

Показы приурочены к 200-летию со дня рождения Достоевского (11 ноября).

В помещениях кинотеатров "Москино" обязательно соблюдение социальной дистанции и применение средств индивидуальной защиты. Заполняемость залов ограничена 50 процентами от общего количества мест.

Ранее сообщалось, что Банк России подготовил и выпустил в обращение памятную монету из серебра номиналом 2 рубля, посвященную 200-летнему юбилею писателя Федора Достоевского.

"Wow эффект": итальянский художник создал огромный портрет Достоевского

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать