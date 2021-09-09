ЦБ выпустит памятные монеты в честь юбилея Федора Достоевского

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Памятная монета из серебра номиналом 2 рубля, посвященная 200-летнему юбилею великого русского писателя и классика мировой литературы Федора Достоевского, выйдет в обращение в России 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

"На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета Ф. М. Достоевского, свечи и книги на фоне выполненных в технике лазерного матирования вида Санкт-Петербурга и рукописного текста; внизу – факсимиле подписи писателя и годы жизни в две строки", – говорится в сообщении.

Тираж монеты составит 3 тысячи штук.

Ранее Центральный банк РФ выпустил в оборот десятирублевую монету, посвященную работникам нефтегазовой отрасли.

На обороте монеты из недрагоценного сплава изображен рабочий, добывающий топливо из скважины. Также на десятке нанесены силуэт нефтяного насоса и надпись: "Работник труда".

