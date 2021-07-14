Банк России анонсировал выпуск новой монеты

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Центральный банк России объявил о выпуске в оборот новой десятирублевой монеты, посвященной работникам нефтегазовой отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

На обороте монеты из недрагоценного сплава будет изображен рабочий, добывающий топливо из скважины. Также на десятке будут нанесены силуэт нефтяного насоса и надпись: "Работник труда".

В Банке России уточнили, что монета будет являться полноценным средством расчета, а ее тираж составит 1 миллион штук.

Ранее сообщалось, что ЦБ выпустит в обращение монеты с изображением медвежонка Умки из одноименного советского мультфильма. Серебряная монета номиналом 3 рубля и монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей будут выпущены 30 июня 2021 года. Часть монет будет с цветным изображением персонажей мультфильма.

