Центробанк начнет собирать монеты у россиян

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Банк России в 2022 году планирует организовать в пилотном режиме сбор монет у россиян через специальные приемники в одном из регионов с низким уровнем возврата монет из обращения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"В целях улучшения возврата монеты в оборот Банк России планирует стимулировать использование оборудования для приема монеты. <...> В 2022 году планируется проведение пилотного проекта по сбору монеты через специализированные устройства", – говорится в сообщении.
В Банке России уточнили, что проект будет реализовываться при участии технологического партнера, а конкретные места установки аппаратов и их число будут определены позднее по итогам предварительных анализов.
По данным Центробанка, в начале 2021 года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на 113,2 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что к 2025 году ЦБ выпустит обновленные банкноты, на которых изобразят достопримечательности всех федеральных округов. В регуляторе напомнили, что банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей, выпущенные в 2017 году, отличаются модернизированным дизайном и защитным комплексом на лучшем мировом уровне. В свою очередь, банкноты образца 1997 года не обновлялись, поэтому их стоит усовершенствовать.
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